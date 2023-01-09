https://news.day.az/officialchronicle/1526780.html Президент Ильхам Алиев: Развитие спорта в Азербайджане носит последовательный характер
Президент Ильхам Алиев: Развитие спорта в Азербайджане носит последовательный характер
Развитие спорта в Азербайджане носит последовательный характер.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности, сказал 9 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года.
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