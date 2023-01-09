https://news.day.az/officialchronicle/1526856.html В Азербайджане утверждена Конвенция об оказании взаимной помощи в консульских вопросах государствами-участниками ГУАМ
В Азербайджане утверждена Конвенция об оказании взаимной помощи в консульских вопросах государствами-участниками ГУАМ
Утверждена Конвенция об оказании взаимной помощи в консульских вопросах государствами-участниками ГУАМ.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил закон об утверждении Конвенции "Об оказании взаимной помощи в консульских вопросах государствами-участниками ГУАМ", подписанной 20 сентября 2022 года в Нью-Йорке.
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