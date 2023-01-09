В Азербайджане отменена одна из госпошлин

В Азербайджане отменена госпошлина за получение ветеринарной справки.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

Отметим, что ранее за выдачу ветеринарной справки предусматривалась государственная пошлина в размере 5 манатов.