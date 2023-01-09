https://news.day.az/officialchronicle/1526879.html В Азербайджане отменена одна из госпошлин
В Азербайджане отменена одна из госпошлин
В Азербайджане отменена госпошлина за получение ветеринарной справки.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".
Отметим, что ранее за выдачу ветеринарной справки предусматривалась государственная пошлина в размере 5 манатов.
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