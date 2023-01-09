https://news.day.az/officialchronicle/1526890.html В Азербайджане утверждены изменения в закон о госрегистрации юридических лиц
В Азербайджане утверждены изменения в закон о госрегистрации юридических лиц
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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