В Азербайджане утверждены изменения в закон о госрегистрации юридических лиц

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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