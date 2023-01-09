https://news.day.az/officialchronicle/1526892.html Обнародован порядок гарантирования кредитов субъектам предпринимательства на освобожденных землях Азербайджана
Обнародован порядок гарантирования кредитов субъектам предпринимательства на освобожденных землях Азербайджана
Обнародован порядок предоставления государственных гарантий и субсидий по процентам по кредитам, предоставляемым субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в "Порядке обеспечения государственных гарантий и субсидий по процентам по кредитам, предоставляемым субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность на освобожденных от оккупации территориях", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.
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