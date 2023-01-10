Президент Ильхам Алиев: Азербайджан относится к странам, которые открыто выражают свою позицию

Сегодня ни для кого не секрет, что Азербайджан признан в мире как очень надёжный и серьёзный партнёр. Азербайджан относится к странам, которые открыто выражают свою позицию, проводят независимую политику. Конечно, в основе этого лежат как наша военная мощь, так и славная Победа.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

"Я живой свидетель того, что после войны и без того позитивное отношение к политике Азербайджана еще больше возросло, то есть симпатия к нам еще больше возросла. И это потому, что политическая элита мира хорошо понимает, какой ценой мы добились этой Победы, на какие риски пошли, против каких сил боролись и боремся сегодня. То есть, несмотря на то, что война окончилась, борьба еще продолжается, и я уверен, что мы победим, потому что мы на правильном пути, и наша военная и политическая мощь, в том числе наша экономическая независимость, безусловно, приумножают наше могущество", - сказал глава государства.