https://news.day.az/officialchronicle/1527240.html Президент Ильхам Алиев: Только по транспортному коридору Север-Юг через Азербайджан может быть перевезено до 30 миллионов тонн грузов
Президент Ильхам Алиев: Только по транспортному коридору Север-Юг через Азербайджан может быть перевезено до 30 миллионов тонн грузов
Только по транспортному коридору Север-Юг через Азербайджан может быть перевезено до 30 миллионов тонн грузов.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.
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