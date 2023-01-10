https://news.day.az/officialchronicle/1527245.html Президент Ильхам Алиев: Устранение нарушений в таможенной системе, кадровые реформы сыграют положительную роль
Президент Ильхам Алиев: Устранение нарушений в таможенной системе, кадровые реформы сыграют положительную роль
Устранение нарушений в таможенной системе, кадровые реформы сыграют положительную роль.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.
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