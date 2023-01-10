https://news.day.az/officialchronicle/1527252.html Президент Ильхам Алиев: Мы вывели тему Западного Азербайджана на международную арену, создана специальная рабочая группа
Президент Ильхам Алиев: Мы вывели тему Западного Азербайджана на международную арену, создана специальная рабочая группа
Мы вывели тему Западного Азербайджана на международную арену, создана специальная рабочая группа.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.
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