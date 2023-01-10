Президент Ильхам Алиев: В прошлом году наш валовой внутренний продукт достиг рекордного уровня – 134 миллиардов манатов

Все работы мы выполняем за счет собственных ресурсов. Мы ни от кого не получали помощи после войны. Только лишь президенты двух стран - Узбекистана и Казахстана - инициировали строительство двух школ в Физули. Кроме этого, мы ниоткуда не получили ни одного маната помощи.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

"Поэтому экономическая независимость должна обязательно укрепляться. В прошлом году наш валовой внутренний продукт достиг рекордного уровня, по последним уточненным данным - 134 миллиардов манатов. Это цифра, равная примерно 80 миллиардам долларов. Конечно же, возросла и внешняя торговля, превысив 50 миллиардов. Положительное сальдо внешней торговли составляет 25 миллиардов долларов. Те, кто занимается экономикой, знают, что это значит. В то же время наш внешний долг сократился", - подчеркнул глава государства.