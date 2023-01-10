Президент Ильхам Алиев: Среднемесячная заработная плата в Азербайджане в этом году ожидается на уровне более 900 манатов

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане в этом году ожидается на уровне более 900 манатов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

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