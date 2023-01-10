https://news.day.az/officialchronicle/1527270.html Президент Ильхам Алиев: Повышение на 15 процентов минимальной заработной платы нацелено на смягчение последствий инфляции
Президент Ильхам Алиев: Повышение на 15 процентов минимальной заработной платы нацелено на смягчение последствий инфляции
Повышение на 15 процентов минимальной заработной платы нацелено на смягчение последствий инфляции.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.
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