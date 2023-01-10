https://news.day.az/officialchronicle/1527275.html Президент Ильхам Алиев о проекте Транскаспийского газопровода: Мы не можем быть инициаторами этого проекта, так как это не наш газ
Президент Ильхам Алиев о проекте Транскаспийского газопровода: Мы не можем быть инициаторами этого проекта, так как это не наш газ
Мы не можем быть инициаторами Транскаспийского проекта, так как это не наш газ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.
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