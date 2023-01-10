Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане начинается новый период отечественной военной промышленности

В Азербайджане начинается новый период отечественной военной промышленности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

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