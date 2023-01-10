https://news.day.az/officialchronicle/1527297.html Президент Ильхам Алиев: В этом году жители вернутся в город Лачин, села Забух и Сус
Президент Ильхам Алиев: В этом году жители вернутся в город Лачин, села Забух и Сус
В этом году жители вернутся в город Лачин, села Забух и Сус.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре