Президент Ильхам Алиев: Передача электроэнергии из Азербайджана является глобальным проектом, который может быть полностью реализован

Передача электроэнергии из Азербайджана является глобальным проектом, который может быть полностью реализован.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

Новость обновляется