Президент Ильхам Алиев: Армения всеми средствами пытается включить тему Карабаха в возможное мирное соглашение

Армения всеми средствами пытается включить тему Карабаха в возможное мирное соглашение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

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