Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не исчезли

Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не исчезли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

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