В Азербайджане утверждены изменения в закон "О государственной службе"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной службе".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, к закону Азербайджанской Республики "О государственной службе" добавляются статьи 11.1.5.2-1 и 11.1.6.1-1 следующего содержания:

"11.1.5.2-1. обязанности руководителей аппаратов государственных служб и государственных агентств и их заместителей, руководители и заместители руководителей которых назначаются и освобождаются от должности соответствующим органом исполнительной власти, созданным при соответствующих органах исполнительной власти;";

"11.1.6.1-1. обязанности советников, помощников руководителей государственных служб и государственных агентств, руководители и заместители руководителей которых назначаются и освобождаются от должности соответствующим органом исполнительной власти, созданным при соответствующих органах исполнительной власти;".