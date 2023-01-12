В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей ряда судов первой инстанции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомится по ссылке.