https://news.day.az/officialchronicle/1527972.html В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции - Распоряжение
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей ряда судов первой инстанции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомится по ссылке.
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