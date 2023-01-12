В Азербайджане повышен должностной оклад омбудсмена
Президент Ильхам Алиев подписал Конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, в статью 16 Конституционного закона вносятся следующие изменения:
- в статье 16.1 цифры "2230" заменяются цифрами "3060", слова "заработная плата" заменяются словами "должностной оклад";
- добавляется статья 16.1-1 следующего содержания:
"16.1-1. Уполномоченному выплачивается надбавка к должностному окладу в размере 1,65 месячного должностного оклада.";
Статья 16.6 отменяется.
Данный Конституционный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
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