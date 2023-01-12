В Азербайджане повышен должностной оклад омбудсмена

Президент Ильхам Алиев подписал Конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, в статью 16 Конституционного закона вносятся следующие изменения:

- в статье 16.1 цифры "2230" заменяются цифрами "3060", слова "заработная плата" заменяются словами "должностной оклад";

- добавляется статья 16.1-1 следующего содержания:

"16.1-1. Уполномоченному выплачивается надбавка к должностному окладу в размере 1,65 месячного должностного оклада.";

Статья 16.6 отменяется.

Данный Конституционный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.