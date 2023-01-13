В Азербайджане увеличены социальные пособия

Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий и внесении изменений в Указ Президента Азербайджана от 29 августа 2013 года № 973 "Об увеличении размера социальных пособий".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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