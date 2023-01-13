https://news.day.az/officialchronicle/1528063.html В Азербайджане повышен размер социальных пособий по инвалидности
В Азербайджане повышен размер социальных пособий по инвалидности
Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий и внесении изменений в Указ Президента Азербайджана от 29 августа 2013 года № 973 "Об увеличении размера социальных пособий".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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