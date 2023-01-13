В Азербайджане увеличен размер социального пособия по возрасту.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий и внесении изменения в Указ Президента Азербайджана от 29 августа 2013 года № 973 "Об увеличении размера социальных пособий".

Согласно изменению, с 1 января 2023 года размер социального пособия по возрасту составляет 220 манатов.