https://news.day.az/officialchronicle/1528069.html Сумма ежемесячной Президентской пенсии для членов семей шехидов 20 января увеличена до 600 манатов - Указ
Сумма ежемесячной Президентской пенсии для членов семей шехидов 20 января увеличена до 600 манатов - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера пенсии Президента Азербайджана для членой семей шехидов 20 января и внесении изменений в Указ Президента Азербайджана от 19 января 2006 года № 350 "Об учреждении пенсии Президента Азербайджанской Республики для семей шехидов 20 января".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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