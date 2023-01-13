Сумма ежемесячной Президентской пенсии для членов семей шехидов 20 января увеличена до 600 манатов

Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера пенсии Президента Азербайджана для членой семей шехидов 20 января и внесении изменений в Указ Президента Азербайджана от 19 января 2006 года № 350 "Об учреждении пенсии Президента Азербайджанской Республики для семей шехидов 20 января".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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