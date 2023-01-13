Малообеспеченным семьям будут выплачиваться 100 манатов за каждого ребенка в возрасте до одного года

Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий и внесении изменения в Указ Президента Азербайджана от 29 августа 2013 года № 973 "Об увеличении размера социальных пособий".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, размер социального пособия для малообеспеченных семей, имеющим детей в возрасте до одного года, установлен в размере 100 манатов на каждого ребенка.

Изменение вступает в силу с 1 января 2023 года.