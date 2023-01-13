https://news.day.az/officialchronicle/1528075.html Сумма социального пособия на погребение установлено в размере 500 манатов
Сумма социального пособия на погребение установлено в размере 500 манатов
Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий и внесении изменения в Указ Президента Азербайджана от 29 августа 2013 года № 973 "Об увеличении размера социальных пособий".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, размер социального пособия на погребение установлен в размере 500 манатов.
Изменение вступает в силу с 1 января 2023 года.
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