В Азербайджане размер социального пособия за потерю главы семьи повышен до 120 манатов

Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий и внесении изменения в Указ Президента Азербайджана от 29 августа 2013 года № 973 "Об увеличении размера социальных пособий".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, размер социального пособия за потерю главы семьи установлен в размере 120 манатов.

Изменение вступает в силу с 1 января 2023 года.