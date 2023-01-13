Размер пенсии семьям погибших в Афганистане повышен до 600 манатов

Ежемесячный размер пенсии Президента Азербайджана, выплачиваемой семьям военнослужащих, погибших, пропавших без вести и объявленных погибшими в судебном порядке при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане, с 1 января 2023 года установлен в размере 600 манатов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.