https://news.day.az/officialchronicle/1528089.html Размер пенсии семьям погибших в Афганистане повышен до 600 манатов
Размер пенсии семьям погибших в Афганистане повышен до 600 манатов
Ежемесячный размер пенсии Президента Азербайджана, выплачиваемой семьям военнослужащих, погибших, пропавших без вести и объявленных погибшими в судебном порядке при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане, с 1 января 2023 года установлен в размере 600 манатов.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
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