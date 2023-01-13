https://news.day.az/officialchronicle/1528091.html Увеличена сумма Президентской пенсии для семей шехидов
Увеличена сумма Президентской пенсии для семей шехидов
Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера пенсии Президента Азербайджана для семьи шехидов и внесении изменений в Указ Президента Азербайджана от 19 декабря 2006 года № 493 "Об учреждении пенсии Президента Азербайджанской Республики для семьи шехида".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, ежемесячный размер пенсии Президента Азербайджана для семьи шехида с 1 января 2023 года установлен в размере 600 манатов.
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