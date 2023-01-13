В Азербайджане увеличен размер социального пособия многодетным матерям

Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социального пособия женщинам, имеющим более пяти детей, и внесении изменений в Указ Президента Азербайджана от 27 декабря 2013 года № 72 "Об установлении размера социального пособия для женщин, имеющих более пяти детей".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу размер ежемесячного социального пособия женщинам-матерям более пяти детей, с 1 января 2023 года установлен в размере 105 манатов на каждого ребенка.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.