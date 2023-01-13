https://news.day.az/officialchronicle/1528100.html Увеличена президентская пенсия лицам, ухаживающим за инвалидами в возрасте до 18 лет
Увеличена президентская пенсия лицам, ухаживающим за инвалидами в возрасте до 18 лет
Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера президентской пенсии лицам, ухаживающим за лицами с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, размер ежемесячной пенсии Президента Азербайджана лицам, осуществляющим уход за лицами с 81-100-процентным нарушением функций организма или лицами с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, с 1 января 2023 года установлен в размере 100 манатов.
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