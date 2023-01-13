В Азербайджане увеличены размеры ежемесячных стипендий за почетные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об увеличении размера ежемесячной стипендии за почетные звания.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, размер ежемесячной стипендии за присвоенные почетные звания с 1 января 2023 года увеличивается:

- до 200 манатов для народного писателя, народного поэта, народного артиста и народного художника;

- до 150 манатов для заслуженного деятеля науки, заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного работника культуры, заслуженного учителя, заслуженного врача, заслуженного архитектора, заслуженного деятеля физической культуры и спорта, заслуженного государственного служащего, заслуженного журналиста, заслуженного инженера, заслуженного юриста, заслуженного работника сельского хозяйства, заслуженного пилота, заслуженного медицинского работника.