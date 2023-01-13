Размер ежемесячной президентской пенсии для инвалидов по зрению увеличена до 300 манатов

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в Указ № 1232 от 30 декабря 2020 года "Об увеличении размера пенсии Президента Азербайджана, назначаемой лицам с установленной инвалидностью по зрению, наступившей в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов по общим причинам, и об учреждении пенсии Президента Азербайджанской Республики лицам с установленной инвалидностью по зрению, наступившей в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов по общим причинам".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, с 1 января 2023 года ежемесячный размер стипендии Президента Азербайджана, назначаемой лицам данной категории установлена в размере 300 манатов.