Увеличен размер президентской стипендии для студентов вузов

В Азербайджане увеличен размер президентской стипендии для студентов высших учебных заведений.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. Согласно указу, размер президентской стипендии для студентов вузов увеличен с 250 до 275 манатов.