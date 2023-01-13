https://news.day.az/officialchronicle/1528114.html Увеличен размер президентской стипендии для студентов вузов
Увеличен размер президентской стипендии для студентов вузов
В Азербайджане увеличен размер президентской стипендии для студентов высших учебных заведений.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. Согласно указу, размер президентской стипендии для студентов вузов увеличен с 250 до 275 манатов.
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