https://news.day.az/officialchronicle/1528122.html Увеличен размер социального пособия по рождению ребенка
Увеличен размер социального пособия по рождению ребенка
Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий и внесении изменений в Указ Президента Азербайджана от 29 августа 2013 года № 973 "Об увеличении размера социальных пособий".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, размер социального пособия за рождение ребенка установлен в размере 500 манатов.
Изменение вступает в силу с 1 января 2023 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре