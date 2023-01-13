Увеличен размер социального пособия по рождению ребенка

Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий и внесении изменений в Указ Президента Азербайджана от 29 августа 2013 года № 973 "Об увеличении размера социальных пособий".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, размер социального пособия за рождение ребенка установлен в размере 500 манатов.

Изменение вступает в силу с 1 января 2023 года.