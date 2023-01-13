В Азербайджане увеличена пенсия инвалидов войны и событий 20 января 1990 года

Повышены пенсии лицам с инвалидностью, наступившей в связи с войной и событиями 20 января 1990 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, размер пособия увеличен и составляет от 330 до 500 манатов, в зависимости от степени потери функций организма.