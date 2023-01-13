https://news.day.az/officialchronicle/1528123.html В Азербайджане увеличена пенсия инвалидов войны и событий 20 января 1990 года
В Азербайджане увеличена пенсия инвалидов войны и событий 20 января 1990 года
Повышены пенсии лицам с инвалидностью, наступившей в связи с войной и событиями 20 января 1990 года.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, размер пособия увеличен и составляет от 330 до 500 манатов, в зависимости от степени потери функций организма.
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