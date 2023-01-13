https://news.day.az/officialchronicle/1528130.html В Азербайджане повышены стипендии студентов, магистров и докторантов
В Азербайджане повышены стипендии студентов, магистров и докторантов
С 1 января 2023 года увеличены размеры стипендий, предоставляемых докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений, а также учащихся магистратуры Национальной академии наук Азербайджана, обучающихся за счет государственного бюджета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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