В Азербайджане повышены стипендии студентов, магистров и докторантов

С 1 января 2023 года увеличены размеры стипендий, предоставляемых докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений, а также учащихся магистратуры Национальной академии наук Азербайджана, обучающихся за счет государственного бюджета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Новость обновляется