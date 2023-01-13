В Азербайджане увеличена зарплата сотрудников ряда бюджетных организаций

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работникам ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, с 1 января 2023 года в среднем на 15 процентов увеличены ежемесячные должностные оклады руководителей и других сотрудников следующих организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана:

1.1. Президиум и Аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, Аппарат Гянджинского отделения;

1.2. Центр Гейдара Алиева;

1.3. Научный Центр "Азербайджанская Национальная Энциклопедия";

1.4. Центр Ататюрка в Азербайджане;

1.5. Государственные архивы Азербайджанской Республики и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

1.6. Постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

1.7. Бакинский Международный Центр мультикультурализма;

1.8. Аппарат Аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства Азербайджана;

1.9. Финансовый научно-учебный центр при Министерстве финансов Азербайджана;

1.10. Научно-методический центр по культуре и повышению квалификации Министерства культуры Азербайджана;

1.11. Государственный фонд кино Министерства культуры Азербайджана;

1.12. "Мемориальный комплекс геноцида" в городе Губа, подведомственная Министерству культуры Азербайджана;

1.13. Аппарат Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности Азербайджана;

1.14. Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана и центр судебно-психиатрической экспертизы;

1.15. Национальный Центр кулинарии Государственного агентства по туризму Азербайджана;

1.16.Фонд пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами Азербайджана;

1.17.Централизованная бухгалтерия в подчинении органов исполнительной власти.