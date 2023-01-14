https://news.day.az/officialchronicle/1528447.html Между Азербайджаном и Турцией утверждено еще одно соглашение
Между Азербайджаном и Турцией утверждено еще одно соглашение
Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Соглашение было подписано 4 ноября 2022 года в Баку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре