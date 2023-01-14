Эти чиновники будут оштрафованы на сумму до 300 манатов

Президент Ильхам Алиев подписал закон О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики Об административных правонарушениях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Соглавно закону, за нарушение порядка регистрации смерти должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 манатов.

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