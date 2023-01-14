https://news.day.az/officialchronicle/1528518.html В Азербайджане учреждена юбилейная медаль в связи со 100-летием Верховного суда
В Азербайджане учреждена юбилейная медаль в связи со 100-летием Верховного суда
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, тем самым утверждены "Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)" и "Описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)".
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