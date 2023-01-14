В Азербайджане учреждена медаль "За отличие на службе в органах внутренних дел"

Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах внутренних дел".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, тем самым утверждены "Положение о медали Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах внутренних дел" и "Описание медали Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах внутренних дел".