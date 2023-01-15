https://news.day.az/officialchronicle/1528655.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО
15 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Президентском аэропорту Абу-Даби в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встретили министр юстиции Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Султан бен Авад ан-Нуайми и другие официальные лица.
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