Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует сырую нефть, природный газ и электроэнергию

Азербайджан развивает возобновляемые источники энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. Мы сделали этого много лет назад. Сегодня Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, продукцию нефтехимической промышленности, электроэнергию.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 16 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

Глава государства сказал: "Наша программа по возобновляемым источникам энергии имеет совершенно другую повестку дня. Во-первых, потому что у этой отрасли огромный потенциал. Во-вторых, потому что это поможет нам диверсифицировать наш экспорт и, конечно, создаст новый экологически чистый сектор нашей экономики".