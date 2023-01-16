Президент Ильхам Алиев: Объем экспорта природного газа будет продолжать расти

Всего два года назад Азербайджан вместе со своими партнерами завершил мега-проект по энергетике - "Южный газовый коридор" - интегрированную трубопроводную систему длиной 3 500 км от Азербайджана до Южной Европы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 16 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

"Растет объем экспорта нашего природного газа - с 19 млрд кубометров в 2021-м году до 24 млрд кубометров в этом. Этот объем будет продолжать расти и дальше. Поэтому еще раз хочу сказать, что мы видим Азербайджан одним из центров возобновляемых источников энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. Мы делаем это по другим причинам, которые я уже озвучил", - отметил Президент Азербайджана.