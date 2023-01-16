Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты

16 января завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Президентском аэропорту Абу-Даби в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева провожали официальные лица.