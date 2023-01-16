Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с “Masdar” превратит Азербайджан в очень важный источник "зеленой" энергии

Сотрудничество с "Masdar" превратит Азербайджан в очень важный источник "зеленой" энергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 16 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

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