https://news.day.az/officialchronicle/1528912.html Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с “Masdar” превратит Азербайджан в очень важный источник "зеленой" энергии
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с “Masdar” превратит Азербайджан в очень важный источник "зеленой" энергии
Сотрудничество с "Masdar" превратит Азербайджан в очень важный источник "зеленой" энергии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 16 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби.
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