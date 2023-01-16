https://news.day.az/officialchronicle/1528913.html Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане создана очень позитивная инвестиционная среда
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане создана очень позитивная инвестиционная среда
В Азербайджане создана очень позитивная инвестиционная среда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 16 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби.
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