Президент Ильхам Алиев: Мы планируем проложить кабель, который позволит транспортировать из Азербайджана зеленую энергию объемом 4 ГВт

Мы планируем проложить кабель, который позволит транспортировать из Азербайджана зеленую энергию объемом 4 ГВт.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 16 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

"Важные меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные между Азербайджаном и международными энергетическими компаниями, позволят нам производить в общей сложности до 22 ГВт ветровой и солнечной энергии.

Как я уже отметил, для этой цели, естественно, нам нужны экспортные маршруты. А в прошлом месяце, 17 декабря, Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали соглашение о прокладке Черноморского морского электрического кабеля от черноморского побережья Грузии до черноморского побережья Румынии. Это соглашение было засвидетельствовано президентом Европейской комиссии. Таким образом, мы планируем проложить кабель, который позволит транспортировать из Азербайджана зеленую энергию объемом 4 ГВт. Но этого будет недостаточно. Это только то, что уже согласовано. Наши планы гораздо шире", - сказал глава государства.